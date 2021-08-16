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В Афганистане продолжают находиться до 50 граждан Украины, дипломаты уточняют, кто из них желает эвакуироваться.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает «Европейская правда».

«По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми ныне установлена ​​связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным», - сказал Николенко.

По его словам, параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров.

«Держим ситуацию на особом контроле», - заверил он.

Николенко также напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.

«Теперь сразу два украинских диппредставительства - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам», - пояснил он.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.
ForUm

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