также в разделеМир
ПВО Узбекистана сбила афганский военный самолет 11
Германия может эвакуировать из Афганистана до 10 тысяч человек 17
В аэропорту Кабула погибли пять человек 762
Великобритания исключает возвращение своих военных в Афганистан 17
Молдова изменила правила въезда 29
В мире зафиксировали почти 208 миллионов случаев COVID-19 8
Талибан заявил об окончании войны в Афганистане 938
США направят в Афганистан еще тысячу военных 38
Евросоюз и 67 стран заявили о готовности помочь афганскому народу 21
США эвакуируют свое посольство в Афганистане в течение 72 часов 27
ЕС хочет пересмотреть правила для беженцев 19
Польша направила 1 млн доз вакцины Pfizer в Австралию 12
Талибан заявил о контроле на всей территории Афганистана 47
В Венгрии перевернулся пассажирский автобус 9
Израиль открывает ночные пункты вакцинации 10
Французы протестуют против обязательной вакцинации 15
МВД Афганистана: Штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно 42
Число жертв наводнения в Турции возросло до 58 18

Министры иностранных дел стран ЕС во вторник проведут кризисные переговоры из-за ситуации в Афганистане.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет «Европейская правда».

«После последних событий в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в последние дни и часы я решил созвать внеочередное заседание министров иностранных дел ЕС в формате видеоконференции завтра во второй половине дня для первой оценки», - рассказал Боррель в Twitter.

Он добавил, что Афганистан стоит на распутье, а безопасность и благополучие его граждан и международная безопасность находятся под угрозой.

Государства-члены и Брюссель пытаются эвакуировать своих и некоторых афганских граждан из Кабула на фоне опасений репрессий после захвата власти «Талибаном».

Италия эвакуировали из Кабула 70 сотрудников посольства и афганских служащих, Франция заявила, что в понедельник эвакуирует своих первых граждан и афганских служащих, Швеция в воскресенье эвакуировала весь персонал посольства в Кабуле.

Из-за роста насииля из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги