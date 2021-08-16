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Министр обороны США Ллойд Остин одобрил ввод еще 1000 американских военнослужащих в Афганистан.

Об этом заявил представитель министерства обороны, сообщает УНИАН.

В скором времени в стране будет 6000 американских военнослужащих. Их основная миссия - обеспечить безопасность международного аэропорта Кабула. По словам чиновника, в аэропорту или рядом с ним произошли инциденты, связанные с безопасностью, но американские силы не были атакованы.

По словам представителя министерства обороны, гражданские и военные полеты продолжаются.

Один из очевидцев происходящего в аэропорту Кабула рассказал, что там начался хаос.

Испуганные люди не знали, что им делать. Они бегали между самолетами в надежде, что смогут попасть на один из них. 

«Часть пассажиров уехала из аэропорта, другие побежали в сторону посадочных гейтов. В кабинках паспортного контроля никого не было, а турникеты на проход были сломаны», - рассказал он.

«Охрана аэропорта начала отпугивать людей выстрелами в воздух. Через несколько минут на дороге в аэропорт я увидел несколько полицейских автомобилей, стоявших с открытыми дверями. Я все еще периодически слышу выстрелы и звук вертолетов», - отметил свидетель событий.

 
ForUm

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