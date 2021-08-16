За прошедшие сутки, 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На обстрелы противника наши военные открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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