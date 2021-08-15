Соединенные Штаты Америки планируют завершить эвакуацию своего посольства в Афганистане в течение 72 часов. Эвакуация диппредставительства в захваченном боевиками Кабуле уже началась.

Об этом сообщает канал CNN .

Двое собеседников канала рассказали, что США вернут домой весь персонал посольства в Кабуле, включительно с высокопоставленными чиновниками. Большинство американских дипломатов сначала эвакуируют в аэропорт Кабула, откуда их вернут в США.

По словам источника CNN, небольшое количество основного персонала посольства, включая главного дипломата США, уже находятся на территории аэропорта.