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В десяти крупнейших городах Израиля откроют ночные пункты вакцинации от коронавируса. Такой пункт уже был открыт в Тель-Авиве и имел высокий спрос.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Пункты будут работать с воскресенья до вторника.

«Вакцинация спасает жизни, а ночная вакцинация позволяет людям, которые не хотят отсутствовать на работе, прийти и сделать прививку без очереди в неурочные часы», - подчеркнул израильский премьер.

 
ForUm

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