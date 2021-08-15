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В Киеве вводят ограничения на въезд грузовиков в город. На такой шаг пошли из-за жаркой погоды.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Грузовики не смогут попасть в столицу уже начиная с 13:00. Под запрет попадают грузовики весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

«Въезд ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов», - пояснили в полиции.

Запрет на въезд грузовиков в Киев отменят ориентировочно в 20:00. Полиция сообщит об отмене ограничения отдельно.
ForUm

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