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В Киеве из-за празднования Дня независимости Украины не будут вакцинировать население от коронавируса. Центры вакцинации и пункты прививки не будут работать 23 и 24 августа.

"Внимание! В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа (понедельник-вторник) не будут работать центр массовой вакцинации в МВЦ и вакцинальные пункты в медицинских учреждениях столицы", - заявили в КГГА.

Киевлянам, в частности тем, кому нужно получить вторую дозу, предлагают вакцинироваться 21-22 августа. Вакцинация населения возобновится уже начиная с 25 августа.
ForUm

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