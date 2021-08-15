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Российского военного на Донбассе Диниила Цуприка, который в пьяном состоянии расстрелял семерых своих сослуживцев, боевики убили. При этом командование части, где он служил, уволило его "задним числом".

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

По данным разведки, несколько дней назад в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса так называемой "ДНР" после употребления группой военных спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Цуприк открыл стрельбу из оружия и применил гранату. В результате погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей.

«Известно, что подразделение специального назначения Министерства внутренних дел так называемой "ДНР" обнаружило и ликвидировало ефрейтора Цуприка», - отмечается в сообщении ГУР.

После этого, уточнили в разведке, командование части, где служил Цуприк, приняло решение уволить его "задним числом" - 9 августа.

ГУР также опубликовало расшифровку переговоров боевиков после ликвидации российского военного.

В разведке отметили, что история с расстрелом сослуживцев российским военным вызвала резонанс и в части был проведен инструктаж командиров об ограничении использования мобильных телефонов для служебных переговоров.
ForUm

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