В Белоруссии частично заблокировали такие социальные сети, как Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Изначально в реестр блокировки включили два аккаунта в TikTok.

Об этом сообщает Telegram-канал "За BYnet" .

Позже выяснилось, заблокировать отдельные аккаунты невозможно, поэтому провайдерам пришлось блокировать весь домен.

«К вечеру в Беларуси кучно пошло: под блокировку попали "Одноклассники" и Instagram, так что теперь в реестре уже "полинтернета" (по объему трафика)», - заявили в VAS Experts.

При этом белорусским юзерам пока доступны популярные соцсети.

«Дело вот в чем - нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивают половину остального интернета», - пояснили эксперты.

По их словам, поэтому у провайдеров был выбор - "заблокировать все соцсети" или просто ничего не предпринимать.