Число жертв масштабных наводнений в Турции возросло до 44 человек.
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на управление по предупреждению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции.
Наводнения снесли дома, разорвали мосты и затопили автодороги.
В пострадавших от наводнения районах продолжаются спасательные и гуманитарные операции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что государство сделает все возможное для устранения последствий бедствия.
Сильные осадки стали причинами наводнений в Турции, в результате которых было затоплено большое количество домов и предприятий.
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