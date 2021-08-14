Число жертв масштабных наводнений в Турции возросло до 44 человек.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на управление по предупреждению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции.

36 человек погибли в провинции Стамбул, семь — в Синопе и один — в Бартини. В Синопе также девять человек госпитализированы с травмами.

Наводнения снесли дома, разорвали мосты и затопили автодороги.

Сообщается, что 341 человек в Стамбуле, 1480 человек в Кастамону и 526 человек в Синопе были эвакуированы в безопасные районы на вертолетах и лодках.

В пострадавших от наводнения районах продолжаются спасательные и гуманитарные операции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что государство сделает все возможное для устранения последствий бедствия.

Сильные осадки стали причинами наводнений в Турции, в результате которых было затоплено большое количество домов и предприятий.

Напомним, Зеленский выразил соболезнования Эрдогану.