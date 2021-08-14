Министерство здравоохранения готовится к возможному ухудшению ситуации с COVID-19 в Украине, связанному со штаммом Дельта. Об этом написал у себя в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Народный депутат напомнил, что, по прогнозам эпидемиологов, уже со следующей недели количество больных COVID-19 в Украине «начнет ощутимо расти». По его словам, Минздрав проанализировал предыдущие волны коронавирусной болезни и «провел работу над ошибками».
Также Радуцкий рассказал, что Минздрав подготовил план действий и учел три возможных варианта развития пандемии: оптимистический (до 42 тысяч пациентов в больницах), умеренный (до 52 тысяч) и пессимистический (более 70 тысяч больных).
Кроме того, ведомство адаптирует маршруты доставки пациентов в ближайшую больницу, обновляет стандарт лечения в соответствии с рекомендациями ВОЗ, закупает скорые (до конца года запланирована закупка еще 416 авто), закупает кислородные концентраторы, медоборудование и лекарства.
«Проведены тендеры на закупку медпрепаратов на сумму 105 млн грн, которые используют согласно протоколу лечения пациентов с коронавирусом. В ближайшее время они будут доставлены в больницы», — рассказал нардеп.
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