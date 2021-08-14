Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” из артиллерийских систем калибра 122мм и минометов калибра 120 и 82мм. Вследствие ранены 2 бойцов. Об этом информируют в ОТГ.

В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных Сил Украины. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника — средней тяжести, другой — удовлетворительное.

В ответ на обстрелы украинские военнослужащие открыли огонь, прекратив действия врага.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.