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Новоназначенный посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что украинские спасатели, которые отправились тушить лесные пожары, укрепляют имидж Украины в Турции. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

Посол отметил, что впервые за последние годы Украина предоставила посильную помощь Турции, которая уже несколько недель тушит пожары.

«Это не только самолеты МЧС, это так же частная компания «Украинские вертолеты», которая в очень уникальный способ ночью, с помощью новейших технологий, помогает тушить очаги пожаров, которые ночью никто никогда не гасил авиационной техникой», - отметил посол.

«Мы сейчас наблюдаем довольно положительные отзывы в турецком обществе. Уровень восприятия, что это гуманитарная помощь, а не платные услуги, играет значительную роль для укрепления позитивного имиджа Украины. Мы должны помогать своим друзьям, не только ожидая помощи от кого-то», - добавил он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Украина направила в Турцию пять вертолетов с приборами ночного видения, которые будут задействованы в тушении лесных пожаров в круглосуточном режиме.

12 августа Турция сообщила, что в стране потушили все крупные лесные пожары.
ForUm

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