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Министерство финансов Украины подтвердило, что готовит законопроект, который введет механизм налогообложения тех доходов украинцев, источники происхождения которых они не смогут объяснить.

Об этом Минфин сообщил в ответ на запрос «Экономической правды».

В ведомстве отметили, что этот законопроект готовят совместно с Государственной налоговой службой. Согласно ему Налоговой предоставят полномочия осуществлять так называемые «косвенные методы контроля» по доходам граждан.

В Минфине пояснили, что в случае принятия законопроекта Радой Налоговая получит полномочия сопоставлять реальный образ жизни физических лиц с имеющейся информацией о полученных ими доходах и уплаченных с этих доходов налогов.

Например, если лицо официально получает минимальную зарплату, но в какой-то момент купит дорогое авто, то Налоговая будет проверять происхождение денег на эту покупку. Если же физическое лицо не сможет объяснить, откуда взяла деньги, то ее заставят заплатить налог с суммы, которую она потратила на покупку.

Как пояснили в Минфине, от внедрения норм этого законопроекта там ожидают увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Эти налоги будут уплачиваться по обычной ставке - 18% и 1,5% соответственно.

То есть, в случае, если налоговая будет проверять дорогие покупки граждан и выявит какие-то несоответствия, которые гражданин не сможет объяснить, то придется заплатить почти 1/5 от цены каждой такой покупки.

Причем, похоже, что в случае принятия законопроекта, налоговая будет проверять всех украинцев, независимо от их состояния.

«Нормы законопроекта будут распространяться на всех физических лиц - налогоплательщиков», - пояснили в Минфине.

Необходимость разработать законопроект, которым будет усиливаться контроль за доходами граждан, прописана в законе о налоговой амнистии. Его Рада приняла в июне 2021 года. Сама амнистия должна стартовать уже 1 сентября 2021 года.

В заключительных положениях к закону об амнистии Рада дает поручение Кабинету Министров в течение 9 месяцев со дня вступления в силу закона разработать законопроекты, которыми будет усиливаться контроль за доходами граждан.

По ожиданиям депутатов, страх перед проверками налоговой должен стимулировать граждан активнее участвовать в налоговой амнистии и добровольно декларировать ранее незадекларированные доходы.

В то же время собеседники ЭП в Верховной Раде не верят, что парламент действительно примет этот законопроект.

«Это такая «страшилка», которая должна стимулировать людей подавать одноразовые декларации. Я не думаю, что в парламенте реально найдутся голоса на принятие этого решения. Я даже не думаю, что голоса найдутся просто, чтобы включить этот законопроект в повестку дня», - отмечают депутаты не под запись.

Напомним, что первым о разработке этого законопроекту сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в начале августа.

«Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии - он будет вынуждена доплатить налог расходов, которые не может объяснить», - заявил депутат.
ForUm

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