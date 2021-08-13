также в разделеПолитика
ИноСМИ: США явно причастны к травле Зеленским Медведчука 17
Москаль: Зеленский будет нести уголовную ответственность за половину Уголовного кодекса служебных преступлений 19
В саммите Крымской платформы будут участвовать 42 страны 19
Кто является самым опасным для рейтинга Зеленского 32
Перед визитом в Украину Меркель встретится с Путиным 24
Европейские СМИ опубликовали результаты опроса относительно суда над Медведчуком 24
В Чернигове легковушка насмерть сбила полицейского 11
В США Зеленский может встретиться с Маском и Куком 29
Президент Польши посетит Украину 23-24 августа 13
Украина направила РФ ноту протеста из-за очередного «гумконвоя» 25
Акимова: Самые популярные политики июля – это Медведчук, Порошенко, Аваков и Зеленский 27
Экс-нардеп: ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Медведчука. И он выиграет это дело 21
Арестович: Лукашенко пока не даст использовать Беларусь для нападения на Украину 18
Якубин о деле Медведчука: Есть презумпция невиновности, ее нельзя переступить 21
Зеленский назначил временного главу Харьковской ОГА 28
Подавляющее большинство украинцев не согласны с тезисом Путина об «одном народе» 38
Зеленский хочет обсудить с Меркель гарантии ФРГ после запуска «Северного потока-2» 18
На Банковой прокомментировали заявления Резникова о размещении подразделений США в Украине 37

Министерство иностранных дел Украины получило ноту протеста от Грузии. В Тбилиси недовольны деятельностью украинской туристической компании, которая организует туры в оккупированную Абхазию.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

«МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой «Кулуар» туров во временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию», - сообщил он.

Николенко отметил, что Украина неизменно поддерживает и уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.

«Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы «Кулуар» абсолютно неприемлемой», - подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что вопросом деятельности компании «Кулуар» уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранители, для «выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
17
Теги