Министерство иностранных дел Украины получило ноту протеста от Грузии. В Тбилиси недовольны деятельностью украинской туристической компании, которая организует туры в оккупированную Абхазию.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

«МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой «Кулуар» туров во временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию», - сообщил он.

Николенко отметил, что Украина неизменно поддерживает и уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.

«Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы «Кулуар» абсолютно неприемлемой», - подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что вопросом деятельности компании «Кулуар» уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранители, для «выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий».