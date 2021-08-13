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Вчера, 12 августа, в Одессе на территории недействующего завода сгорели 6 легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 18:36 в Службу спасения поступило сообщение, что на территории недействующего завода «Лукоил» произошел пожар по адресу Шкодова гора, 1/1.

Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горят 6 автомобилей. Пожар был ликвидирован в 19:06 на общей площади 70 м. кв.

Причина и ущерб - устанавливаются.

От ГосЧС привлекались 8 единиц пожарной техники и 24 спасатели.
ForUm

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