также в разделеПроисшествия
Оккупанты 8 раз нарушили перемирие, погиб местный житель и ранен военный 17
Площадь разлива нефти в Черном море оказалась в 400 тысяч раз больше 66
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного 63
На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб пенсионер 14
Оккупанты совершили 16 обстрелов, 1 военный погиб, еще 2 – ранены 25
На Черкасчине пьяный парень сжег флаг Украины 17
В Очакове мужчина нырнул с пирса и сломал шею 18
Умер экс-нардеп Подлесецкий 27
Боевики совершили 9 обстрелов на Донбассе 15
С начала года от укусов змей в Украине пострадал 61 человек 13
На территории ОРДО в колонии убили троих украинцев 92
В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал мужчина и трое полицейских 18
Из-за непогоды в Украине обесточены 49 населенных пунктов 21
Оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции 12
В Житомире тысячи кубометров нечистот попали в реку 16
В Николаевской области спасатели уничтожили более 400 артснарядов 15
В результате обстрела боевиков погиб украинский военный 22
Жительница Волынской области заказала убийство бывшего мужа 19

За прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Южного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 13 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги