Администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) планирует разрешить лицам со слабым иммунитетом прививаться третьей дозой вакцины Pfizer или Moderna, сообщает «Европейская правда».

СМИ сообщают, что FDA предоставит такое одобрение в четверг.

В пятницу группа советников Центров США по контролю над заболеваниями (CDC) обсудит возможность рекомендовать проведение дополнительной вакцинации лицам с ослабленной иммунной системой, включая тех, кому было проведено пересадку органов, или больных раком.

Исследование, проведенное американским Институтом Джонса Хопкинса в мае, выявило, что лишь 17% реципиентов трансплантированных органов имели антитела после первой вакцинации, а 35% выработали антитела после двух доз.

От 3 до 9 млн американцев имеют ослабленный иммунитет из-за заболевания или лекарств, которые они принимают.

CDC также рекомендует прививаться беременным женщинам. Соответствующий совет был издан в среду.

Как сообщалось, ранее президент США Джо Байден призвал штаты и местные органы власти предложить выплачивать людям по 100 долларов, чтобы стимулировать вакцинацию от коронавируса.