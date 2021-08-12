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В Винницкой области умерли три человека, инфицированные штаммом коронавируса «Дельта». Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает УНИАН.

«Из 25 зараженных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района – обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района», - рассказал чиновник.

Всего в стране подтверждено 150 случаев заражения «Дельта»-штаммом.

В то же время, по словам Борзова, информация о 13-летнем умершем не соответствует действительности.

«Вчера и сегодня такую новость распространяли на центральных телеканалах. Да, действительно среди инфицированных винничан со штаммом «Дельта» есть 13-летний больной. Он жив», - добавил председатель ОГА.

Глава области отметил, что 11 августа на Виннитчине вакцинировали почти 7 тысяч винничан, а за все время национальной иммунизационной кампании - около 300 тысяч.

В области действуют 203 прививочных пункта и 33 центра массовой вакцинации, где имеются все 4 применяемые в стране вакцины: Comirnati от Pfizer -BioNTech, CoronoVac, а также от фармкомпаний AstraZeneca и Мoderna.
ForUm

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