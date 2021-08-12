Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала очередное информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым, сообщает пресс-служба ОГП.

В сообщении содержится информация о широкомасштабном присвоении и разрушении объектов культурного наследия, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно.

Под документом также поставили подписи ведущий эксперт ОО «Региональный центр прав человека» Роман Мартыновский и адвокат Украинского Хельсинского союза Максим Тимочко. Они и другие эксперты по международному гуманитарному и международному уголовному праву - представители ОО «Региональный центр прав человека», «Евромайдан-Крым» и Украинской ассоциации международного права принимали активное участие в подготовке информационного сообщения Офиса генерального прокурора.

Культурные ценности, находящиеся в музеях АР Крым и г. Севастополь, а также культурное наследие, расположенное на этой территории, являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния и охраняется как национальным законодательством, так и международным правом.

В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древний город Херсонес Таврический и его хора; Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г.. Феодосия; Церковь Иоанна Предтечи в г.. Керчь. Подробно описаны в информсообщения также многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

«Уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением, как и лишение человека жизни. Ведь один из способов прекратить существование народа - это уничтожить его культуру и историю. Это тонкие материи, но очень значимые для самоидентичности нашего государства. Я благодарна гражданскому обществу и экспертам за огромную работу и ту помощь, которую они осуществили в сборе доказательств этих преступлений. Мы передаем совместно собранную аналитику по экспроприации и разрушению этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться», - отметила Венедиктова.

Также в документе подробно описаны отдельные формы совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и оккупационных властей полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой «реставрации» объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и ограбление, а также перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.

«Десятки объектов культурного наследия Украины и человечества были уничтожено также вследствие строительства так называемой трассы «Таврида» - это трасса Керчь-Севастополь и путепровода в Севастополе, что вместе со строительством Крымского моста в соответствии с Резолюцией Генассамблеи ООН «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей способствует дальнейшей милитаризации полуострова. Такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда», - добавила генпрокурор.

Кроме этого, в настоящее время органами правопорядка АР Крым и г. Севастополя осуществляется расследование по 23 уголовным производствам по более 100 фактам умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры, незаконного проведения поисковых, археологических работ, вывоза культурных ценностей с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438, ч. Ч. 1, 3 ст. 298, ст. 341, ст. 356, ч. 2 ст. 201 УК Украины.