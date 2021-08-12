В Киеве на площади Конституции неизвестный приставал к прохожим и сообщил о том, что имеет при себе взрывотехнические средства, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Во время патрулирования в правительственном квартале столицы работники полиции полка особого назначения № 2 заметили мужчину, который приставал к прохожим и сообщил, что имеет при себе взрывоопасные вещества.

Для безопасности граждан правоохранители остановили мужчину, обеспечили охрану места происшествия, где нарушитель оставил сумку и вызвали взрывотехников.

Во время проверки никаких опасных веществ не обнаружено. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался уроженец Ивано-Франковской области 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.