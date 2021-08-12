Английский «Челси» выиграл первый еврокубковый трофей сезона - Суперкубок УЕФА, передает Укринформ.

В Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» победитель Лиги чемпионов - английский «Челси» обыграл победителя Лиги Европы - испанский «Вильярреал» - 1:1 (6:5 в серии пенальті). На 27-й минуте отличился полузащитник «Челси» Зиеш. А на 73-й минуте нападающий испанского клуба Херард Морено счет сравнял.

В дополнительное время команды голов не забивали. А в серии пенальти победил «Челси» 6:5.

«Вильярреал» впервые истории клуба играл за этот трофей. А вот «Челси» сыграл уже пятый матч за Суперкубок УЕФА и во второй раз стал его обладателем.