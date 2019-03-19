ФК «Динамо» глубоко обеспокоен публичным заявлением ФК «Челси» о возможных дискриминационных проявлениях во время матча на НСК «Олимпийский». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Действительно, во время послематчевого дебрифинга делегат УЕФА сообщил представителям ФК «Динамо» об обращении официальных лиц ФК «Челси» с информацией о том, что футболист Хадсон-Одои слышал «обезьяньи крики» (monkey chants) в свой адрес во втором тайме», - говорится в сообщении.

Представители ФК «Динамо» сразу обратили внимание на то, что эту информацию необходимо проверить на достоверность и наличие конкретных доказательств, свидетельствующих о недопустимом поведении участников матча. Особенно учитывая то, что при наличии указанных проявлений, футболист должен был сразу обратиться к главному арбитру во время матча в соответствии с введенной в УЕФА трехшаговой системой реагирования на любые дискриминационные проявления. Более того, ФК «Динамо» не имел и в настоящее время не имеет никаких доказательств, что такие возгласы имели место.

«Несмотря на вышеуказанное, соответствующие службы ФК «Динамо» безотлагательно провели расследование по поводу заявленного инцидента. Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом «Челси» сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений», - подчеркнули в клубе.

Более того, согласно рапортам официальных лиц УЕФА, полученных 18 марта 2019, ни делегат матча, ни офицеры безопасности УЕФА (которых на данном матче было два), ни арбитры матча и надзиратель арбитража, ни даже надзиратель ФАРЕ (в обязанности которого входит непосредственный контроль за возможными проявлениями дискриминации) не слышали таких возгласов и вообще проявлений расистского или дискриминационного поведения.

«Нет расизму» (No to racism) - это не просто популярный лозунг, а один из ключевых приоритетов работы ФК «Динамо», который полностью разделяет принцип нулевой терпимости к любым проявлениям дискриминации на стадионе и за его пределами.