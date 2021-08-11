Госгеокадастр добавил новый слой на Публичную кадастровую карту - «Границы территориальных общин». Он может пригодиться владельцам земельных участков, землеустроителям, органам местного самоуправления и представителей государственной власти, сообщило Министерство развития громад и территорий.
Сейчас обновление носит информативный характер, однако уже может помочь при разработке документации землеустройства. Новый слой кадастровой карты позволит облегчить работу с комплексными планами пространственного развития территориальных общин.
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