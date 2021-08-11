Заявление вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о возможности развертывания сил противовоздушной обороны (ПВО) и размещения американских подразделений на территории Украины в ответ на милитаризацию Черного моря российской стороной следует в настоящее время расценивать не как конкретные намерения, а как его рассуждения о возможности усиления безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в среду.

«Я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине – это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз», - приводит его слова Интерфакс-Украина.

По его словам, этот вопрос зависит также от консенсуса в украинском обществе, желания самого НАТО и «от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно раздразнят нашего северного соседа». «Поэтому это, я думаю, просто размышления о том, как нам усилить нашу безопасность, безопасность в Украине, безопасность в регионе», - добавил пресс-секретарь главы государства.

При этом на вопрос, планирует ли глава Украинского государства Владимир Зеленский поднимать соответствующий вопрос в ходе своей поездки в Вашингтон и на встрече с американским руководством, Никифоров ответил: «Касательно намерений президента я комментировать не могу; если такой вопрос поднимается, мы сообщим вам, я имею в виду, во время переговоров, сообщим пост-фактум».

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выступает за размещение подразделений США в ответ на действия РФ в Крыму.