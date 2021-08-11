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В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого создали рабочую группу по расследованию информации о домогательствах к студенткам со стороны преподавателей.

«В университет обратились средства массовой информации по поводу предоставления комментариев по скандальной ситуации, сложившейся вокруг педагогов, которых обвиняют в домогательствах к студенткам. С целью установления истины и определения виновных университет создал рабочую группу по расследованию имеющейся информации о харассменте», - говорится в сообщении на сайте университета.

Исполняющая обязанности ректора Инна Кочарян призвала «всех причастных» связаться с ней лично для сообщения таких фактов, «учитывая морально-этический аспект и чудовищность ситуации».

Ранее в СМИ появилась информация, что преподавателя вуза, актера Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам. Сам он все обвинения отверг.

Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование.

В то же время в вузе ранее заявили, что официальных жалоб на домогательства к студенткам со стороны преподавателей не получали.
ForUm

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