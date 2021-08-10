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В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого заявляют, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам со стороны преподавателей вуза к ним не поступали.

«В университет стали поступать обращения о распространенной в социальных сетях негативной информации, в которой упоминаются преподаватели Университета. В то же время официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений в университет не поступало», - заявили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что в своей деятельности Университет руководствуется действующим законодательством Украины.

«Придерживаясь принципа объективности и учитывая отсутствие фактов, Университет не имеет объективной возможности предоставить официальный комментарий относительно распространенной информации», - говорится в сообщении.

8 августа сценарист Богдан Панкрухин обнародовал в Facebook заявления студенток Киевского национального университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого, которые рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 75-летнего народного артиста Украины Владимира Талашко. 

Министерство культуры и информационной политики инициировало служебное расследование. 
ForUm

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