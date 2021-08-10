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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отреагировал на обнародованные украинским сценаристом Богданом Панкрухиным заявления бывших студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, обвинивших в сексуальных домогательствах преподавателя, 75-летнего народного артиста Украины Владимира Талашко.

«Мы инициируем служебное расследование, чтобы оперативно провести проверку всех приведенных студентами и выпускниками фактов. Подобное поведение является недопустимым. Министерство будет информировать о ситуации. Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в творческой сфере. Реагировать будем обязательно: от служебных расследований до привлечения к ответственности», - написал Ткаченко в комментарии под постом Панкрухина.

Министерство культуры и информационной политики инициировало служебное расследование. 
«По ситуации, сложившейся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого.

Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов», – говорится в публикации.

8 августа сценарист Богдан Панкрухин обнародовал в Facebook заявления студенток Киевского национального университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого, которые рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Талашко. 

Талашко родился в 1946 году на Волыни, но вскоре семья переехала на Донбасс – в Макеевку Донецкой области. Учился в горном техникуме и Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

В 1960-х служил в Донецком музыкально-драматическом театре. В конце 1960-х начал сниматься в кино. Известность ему принесла роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни «старики». Снялся примерно в 50 фильмах, самые известные из которых – «В бой идут одни «старики», «Как закалялась сталь», «Капитан Немо», «Рожденная революцией», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». В 2002 году   Талашко получил звание народного артиста Украины.
ForUm

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