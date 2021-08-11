Сегодня, 11 августа, министр внутренних дел Денис Монастырский представил полковника полиции Ивана Выговского - нового начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, сообщает пресс-служба МВД.

До этого Выговский возглавлял полицию Полтавской области.

Министр внутренних дел заявил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

«Это первый вызов, который ждет вас и нас всех. И вы теперь лично, Иван Михайлович, будете нести ответственность за организацию проведения этого праздника», - сказал Монастырский.

Кроме того, министр внутренних дел отметил, что вопрос борьбы с преступлениями, на которые больше всего жалуются граждане, должен быть в приоритете у нового руководства.

«Этот вопрос разбоев, краж транспортных средств. Нам в парламенте, совместно с руководством НПУ, удалось принять ряд законодательных актов по противодействию угону транспортных средств. Теперь хотелось бы, чтобы эти законы были четко реализованы на практике. Чтобы каждое обращение киевлян не оставалось без реакции столичной полиции», - подчеркнул глава правоохранительного ведомства.

Монастырский также сказал, чтобы особое внимание столичная полиция уделяла и мелким, бытовым преступлениям.

«Для рядового киевлянина похищение у ребенка велосипеда будет более важным и весомым, чем вопрос, который замечается на уровне Главного управления. На это я направляю вас как руководителя полиции и всю команду, которая будет работать. Акцентирую ваше внимание, что вопрос противодействия коррупции будет приоритетом моей работы. Ни каких поблажек людям, которые будут заниматься коррупционными схемами, не будет ни от меня, ни от главы НПУ, ни от главы полиции Киева», - заявил он.

Глава МВД поблагодарил Андрея Крищенко за более 5 лет работы и выразил надежду, что ее лучшие традиции и принципы перейдут к новому руководству.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко сказал, что Киев - город государства, которое требует от нового главы особого внимания в организации работы, подбора руководящего звена и в решении проблемных вопросов.

«Хочу нацелить весь столичный гарнизон на серьезную кропотливую работу, как мы работали до этого раньше. Начальник ГУНП должен быть как всегда на месте проведения массовых мероприятий для того, чтобы лично оценить все риски и опасности, которые нас могут ожидать», - заявил глава НПУ.

В то же время Клименко подчеркнул, что вопросы незаконного строительства, рейдерства, имущественные преступления и кражи - всегда будут на контроле у ​​руководства Нацполиции. Поэтому, новый начальник ГУНП Киева должен обратить внимание на преодоление этих проблем.

«Хотел бы обратить внимание на железнодорожный вокзал, центральные улицы Киева, метрополитен: тысячи туристов, которые находятся там, должны быть в безопасности. Сосредоточьте усилия на этом в первую очередь на эти праздники, которые мы будем отмечать с 16 по 25 августа», - сказал он.

В свою очередь Выговский выразил благодарность за возможность управлять таким большим подразделением.

«Киев - это фактически сердце нашего государства. Все регионы должны равняться на столицу. Работы будет много. Приоритетными остаются борьба с организованной преступностью и безопасность на улицах столицы. Совместно с личным составом будем координировать свои действия, чтобы продолжать создавать безопасную среду для киевлян и гостей города. Задачи, которые ставятся руководством государства, будут максимально выполнены», - отметил новоназначенный руководитель полиции Киева.

Крищенко поблагодарил руководство МВД, НПУ и коллег за работу в течение пяти лет.

«Хочу поблагодарить коллектив за все эти годы, мы жили и начинали работать на таком сломе, и мы справились с ситуацией. Коллектив справится со всеми вызовами, поэтому желаю успехов личному составу, желаю успехов руководителю полиции Киева. Всего наилучшего», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 11 августа начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке.