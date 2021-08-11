Государственный канал «Беларусь 1» показал комментарии Софии Сапеги, снятой с рейса Ryanair вместе с экс-редактором ТГ-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Девушка сказала, что к этой истории якобы может быть причастен «рабочий коллектив Протасевича». Программа размещена в Ютуб-канале «Агентство телевизионных новостей» НГТРК Беларуси, передает Укринформ.

Ведущая пропагандистской телепрограммы «Это другое» излагала провластную версию принудительной посадки самолета Ryanair 23 мая в Минске. Сапега появилась в студии во второй части 22-минутной программы на 6 минут. «Из разговоров с Романом был сделан вывод о том, что в этом (посадке самолета и задержании. – Ред.) замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант действительно не стоит исключать», - сказала, в частности, Сапега.

Следом она сказала, что «никакие сотрудники КГБ в самолёте ничего не делали с нами, их не было». На вопрос ведущей «Сегодня у вас сохранилась уверенность в том, что в этом могла быть как-то задействована, в том числе, и спецслужба Белоруссии - для посадки самолета?» Сапега ответила: «Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. И я до сих пор нахожусь в этой ситуации».

Также Сапега успела сказать, что перед посадкой Протасевич отдал ей всю технику, потому что думал, что ее саму не снимут с самолета. Девушка говорит, что в настоящее время чувствует себя «лучше, чем в первые дни».

Сюжет показали не в прямом эфире, видео «склеено» из частей.

Ранее белорусский телеканал ОНТ показывал «интервью» с Протасевичем, где тот якобы «признал вину» и говорил, что «чувствует себя прекрасно».

Белорусские оппозиционеры, которые находятся в эмиграции, призвали относиться к словам Протасевича, сказанным на территории Беларуси, с пониманием, критически, учитывая, что он и его девушка находятся в полной власти режима Лукашенко.

Бывший редактор оппозиционного Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега были задержаны 23 мая после того, как самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил принудительную посадку в Минске.

После инцидента с самолетом Европейский Совет решил применить дополнительные индивидуальные санкции против должностных лиц и государственных учреждений Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.

В конце июля, авиадиспетчер Олег Галегов, который 23 мая вел переговоры с пилотом рейса Афины-Вильнюс компании Rynair перед принудительной посадкой самолета в Минске, покинул Беларусь.