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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскритиковали ситуацию с неравенством в распределении вакцин между странами.

Об этом сказал высокопоставленный советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian. 

Он отметил, что 20 мировых лидеров и глав фармацевтических компаний должны принять меры, чтобы изменить «позорный» глобальный дисбаланс в вопросе доступа к вакцинам от коронавируса, чтобы изменить ситуацию к октябрю.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала к концу сентября ввести мораторий на введение бустерной дозы вакцины против коронавируса из-за несправедливого распределения вакцин в мире.

По мнению гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, это позволило бы направить больше вакцин от коронавируса в страны с низким уровнем доходов, испытывающие недостаток препаратов. Кроме того, это также может помочь в достижении цели вакцинировать от COVID-19 не менее 10% жителей всех государств планеты до конца сентября.
ForUm

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