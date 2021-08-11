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Печерский районный суд города Киева отложил на 12 августа заседание относительно избрания меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, сообщает «Адвокатская совещательная группа».

«Печерский суд отложил на 12 августа на 16.40 рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу, подозреваемому в организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, заседание по этому поводу, назначенное на 14:00 9 августа, началось с многочасовой задержкой, и суд отложил его из-за отпуска защитников Януковича.

«Предварительное заседание было в июне 2021 года. Тогда защита заявила отвод следственному судье Вячеславу Пидпалому. Но 21 июля в удовлетворении заявления адвоката Федоренко об отводе следственного судьи отказали», - сказано в сообщении.

 
ForUm

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