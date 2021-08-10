также в разделеОбщество
10 августа. Картина дня 6
Образовательный омбудсмен осудил педагогов, которые отказываются прививаться 7
Прокуратура завела дело по факту убийства осужденных в ОРДО 8
Оригинал Конституции Пилипа Орлика доставили в Украину 9
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение 17
Минобразования: Невакцинированных студентов будут селить общежития 11
Дело Шеремета: Кузьменко возвращается к работе 12
Минсоцполитики: Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий 30
Шкарлет: Принудительной вакцинации учителей не будет 18
Денисова обратилась в ЮНИСЕФ из-за милитаризации детей в ОРДЛО 11
Чаус утверждает, что его похитили с целью убийства 11
Начальник Госпродпотребслужбы Запорожья задержан на систематических взятках 15
СБУ ликвидировала агентурную сеть «ЛНР», готовившую теракты в Украине 24
Задержан «смотрящий» за Кривым Рогом 30
Убийство третьего заключенного в ОРДО пока не подтверждено 16
Украинского военного приговорили к 6 годам за шпионаж на «ДНР» 10
СМИ рассказали о многочисленных скелетах в шкафу потенциального главы Нацполиции Аброськина  63
Украина отреагировала на контр-меморандум РФ в Международный Суд ООН 32

Большинство украинцев страдают от избытка веса — с этой проблемой столкнулись больше половины жителей нашей страны.  

Об этом говорится в докладе »Социально-демографические характеристики домохозяйств Украины в 2021 году», опубликованном Госстатом 10 августа, сообщает УНИАН.

Согласно статистическим данным, от лишнего веса и различных форм ожирения страдают более 56% граждан. Впрочем, за год этот показатель не увеличился.

Причем женщины лучше следят за своей фигурой — среди них с избыточным весом сталкиваются 54,5%, тогда как среди мужчин таких 58,8%. 

В норме вес у 42,4% жителей Украины, еще у 1,2% он понижен.

Как уточнили в статистическом ведомстве, в среднем украинцы весят 75 кг (71 кг - женщины и 80 кг - мужчины), а их рост 169 см (164 см у женщин и 175 см у мужчин). За год эти показатели не изменились.

Кроме того, ученая степень бакалавра наук и выше есть только у 29,7% населения в возрасте от 25 лет. Учатся такие люди в среднем 12,4 лет.

Также любопытно, что у 0,4% украинцев в возрасте от 14 до 25 лет нет никакого образования, они не умеют ни читать, ни писать.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
7
Теги