В Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.
«Впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика! Ожидаем экспонирования ко Дню независимости», - написала она.
Также Совгиря отметила, что три копии уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования.
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