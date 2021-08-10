В Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

«Впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика! Ожидаем экспонирования ко Дню независимости», - написала она.

Также Совгиря отметила, что три копии уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования.