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В Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

«Впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика! Ожидаем экспонирования ко Дню независимости», - написала она.

Также Совгиря отметила, что три копии уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования.

 
ForUm

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