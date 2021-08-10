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Крестный ход — аналогичная, с точки зрения веры, жертва, как и любой другой подвиг веры.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Фома в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Это демонстрация верующих не миру, а, в первую очередь, друг другу своего единства, верности Христу, особенно во времена маргинализации Церкви и всеобщего движения в сторону апостасия», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что весь путь христианина — это путь навстречу Христу, путь на Голгофу. «Только пройдя личную Голгофу и неся личный крест до конца, можно соединиться с Христом. Крестный ход и символизирует этот путь на Голгофу — во главе шествия несут крест. Отсюда и название», - считает он.

«Во все времена христиане пытались объединяться в молитве. Создавались общины, строились храмы. Семьями уходили в монастырь, чтобы одними устами славить Бога, следуя завету Спасителя: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Подражаем нашим святым, которые из века в век не прерывали благочестивую традицию крестных ходов, мужественно свидетельствуя о Боге в самые тяжелые, безбожные времена, несмотря на гонения и нападки», - пояснил архиерей.

Управделами УПЦ подчеркнул, что верующие — это одна большая семья, «и в нее входят все христиане: мученики, исповедники, праведники как ныне живущие, так и усопшие».

«Верующие, по слову преподобного Иустина (Поповича) все — «одно тело», все — «один хлеб», все — «одна душа», все — «одно сердце», все — «один ум», все — «одна совесть», все — «одна вера», все — «одна Истина», «все — одно в Христе Иисусе», «все — сыны Божии верой Христа Иисуса», все — один народ, народ Божий, все — одна Церковь и на небе, и на земле и для Ангелов, и для людей», - отметил владыка.

Господь Иисус Христос — глава Церкви и весь Сам в Церкви, в Своем Теле, напомнил митрополит Антоний. «Все, что есть в Церкви, — Таинства, традиции, наследие — собрано во имя Пресвятой Троицы, во имя Христа. Нужно бережно и благоговейно хранить это и передать дальше нашим потомкам», - заключил он.
ForUm

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