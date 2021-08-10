Церковная ситуация в Украине – это не только вопрос выживания УПЦ, но и катализатор ситуации во всем мире, когда Церкви пытаются навязать «неоправославие».

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в комментарии каналу «Перший незалежний».

Митрополит Антоний отметил, что православным украинцам особенно важно хранить верность истинной вере сейчас, когда в учение Церкви пытаются ввести чуждые ей новшества. «Верность православной вере всегда помогала украинцам сохранить свою идентичность, но сейчас от этой верности зависит ситуация во всем православном мире», - добавил он.

«Видим тенденции, когда подменяются принципы канонического права, дисциплинарной жизни и уже даже веры – для того, чтобы сместить акценты. Создается какое-то новое, «неоправославие», которое вообще неведомо Православной Церкви. Поэтому для православной Украины это уже вопрос выживания не только нас как православных людей в Украине – сейчас являемся вообще катализатором ситуации в православном мире», – подчеркнул митрополит.

Многие смотрят на Украину, как будет развиваться церковная ситуация, считает управделами УПЦ.

«Наш народ, слава Богу, в большинстве своем верен Украинской Православной Церкви и он свидетельствует об этом «своими ногами», потому что они приходят в храмы, они тысячами, сотнями тысяч приходят на крестные ходы. Это как раз свидетельство (поддержки УПЦ) – вопреки тем соцопросам, которые искусственно создаются – заказные соцопросы, которые пытаются убедить общество, что Украинская Православная Церковь уменьшается количественно, что нет наших сторонников. А вот храм, богослужение, крестный ход свидетельствуют истинное положение в церковном поле, в украинском Православии: большинство украинцев, церковных людей, являются прихожанами Украинской Православной Церкви»», - заключил митрополит Антоний.