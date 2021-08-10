Принудительной вакцинации педагогических работников от коронавируса не будет.

Об этом в эфире программы «Завтрак с 1+1» заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

«У нас примерно 1 080 000 педагогов, при этом вакцинированы до 35%, но от области к области отличается. Например, Киевская область - это 90%, Житомирская, Львовская области - более 55-60%, но эти цифры на 15 число каждого месяца. То есть на 15 августа мы еще срез не делали, это на 15 июля. Но при этом Волынская область - менее 10%», - сообщил Шкарлет.

Министр добавил, что принудительной вакцинации педагогических работников не будет.

«Никто не будет принуждать вакцинироваться. Если нет 80% (вакцинированных педагогических работников - ред.) образовательный процесс происходит в дистанционном, смешанном режиме, но происходит в любом случае», - сказал Шкарлет.

В то же время он отметил, что по его опыту посещения школ, в частности в Житомирской области, школы настроены на возвращение к обычному формату работы. Также на это настроены и родители, и научно-педагогические работники.

«Это от нас зависит, если мы хотим иметь здоровую нацию, хотим иметь полноценный образовательный процесс, - вакцинироваться нужно», - подчеркнул министр.

Шкарлет напомнил, что согласно постановлению Кабмина № 1236 о карантинных ограничениях, при сохранении в регионе зеленой зоны школы будут работать в обычном режиме, но при установлении желтого, оранжевого или красного уровня эпидопасности очный формат обучения возможен только при условии вакцинации 80% педагогических работников.

«На начало учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, и в школу мы пойдем в полном режиме», - сказал Шкарлет.