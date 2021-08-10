С сегодняшнего дня в Киеве в тестовом режиме заработала электронная система подачи заявок, по которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай усиления карантинных ограничений. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

«Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет. Однако мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учитывая предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города», - сообщил й Кулеба.

Он отметил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение. Город сможет определить количество спецпропусков именно для тех категорий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.

Для заказа специальных пропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно выполнить следующие действия:

Шаг 1. Авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью кликов (квалифицированной электронной подписи). Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе.

Шаг 2. Заполнить электронную форму заявки. Важно: предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины), для физических лиц-предпринимателей - виды деятельности в соответствии с ОКВЭД.

Шаг 3. Ждать ответа, который поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков - ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки Киев Цифровой каждого работника.

Важно: для предотвращения фальсификации, всех работников, представленных в списке, будут проверять по трудоустройству в указанном учреждении, предприятии или организации.

Шаг 4. Информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически. Чтобы воспользоваться общественным транспортом работнику нужно иметь транспортную карту. Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, загрузив на смартфон приложение Киев Цифровой и добавив транспортную карту.

Работать будут карточки трех видов - транспортная карта нового образца, старого образца и карточку киевлянина.

Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.