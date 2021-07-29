Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал информацию о том, что в Киеве начали подготовку к возможному локдауну и проводится сбор списков сотрудников предприятий, которые потребуют спецпропуски на проезд в общественном транспорте.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Децентрализация», передает УНИАН.

«Что касается пропусков по городу Киеву, Киев выучил уроки, которые были при предыдущих двух вспышках, когда вводили карантинные ограничения и за довольно короткий промежуток времени нужно было делать временные пропуска для критической инфраструктуры. Поэтому понимая, что может быть потенциально вспышка, Киев в не эпидемический период сейчас, когда город находится в «зеленой» зоне, проводит подготовку к возможной потенциальной вспышке», - пояснил министр.

То есть, по словам Ляшко, соответствующая работа ведется для того, чтобы во время потенциального усиления карантинных ограничений «не было хаоса».