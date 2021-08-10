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Ущерб, нанесенный непогодой и наводнением в середине июля в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, составляет 13 млрд евро. Такую предварительную оценку озвучил в понедельник, 9 августа, премьер-министр этой земли, кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet), пишет DW.

Убытки в соседней земле Рейнланд-Пфальц  по крайней мере такие же высокие, поэтому будущий национальный фонд восстановления должен составлять от 20 до 30 млрд евро, сказал Лашет во время выступления в ландтаге.

Только в Северном Рейне-Вестфалии повреждено более 150 школ, по крайней мере восемь из них настолько серьезно, что даже их ограниченная работа невозможна, отметил премьер земли. Кроме того, было повреждено более 200 детских садов и такое же количество кабинетов врачей, а также более 50 аптек.

«Наводнение 14 и 15 июля было, пожалуй, самым сильным стихийным бедствием, от которого пострадала земля Северный Рейн-Вестфалия за время существования ФРГ. После всего, что я видел за последние несколько недель, я все еще глубоко поражен», - сказал Лашет.

Все немецкие земли уже заявили о готовности внести необходимую сумму в национальный фонд восстановления. «Поэтому мы благодарны за эту общенациональную солидарность», - подчеркнул Лашет. Для согласования этого вопроса нужна ускоренная парламентская процедура. По словам Лашета, Бундестаг может обсудить этот вопрос еще в августе.

В конце июля Ассоциация немецких страховщиков оценила объем убытков вследствие природной катастрофы, обрушившейся на запад Германии, в сумму до 5,5 миллиарда евро.

Как сообщалось, в результате разрушительного наводнения вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 188 человек. Судьба многих людей до сих пор неизвестна.
ForUm

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