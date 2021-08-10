Украина привезла с Олимпиады 19 медалей, но лишь одно «золото»
Только погас огонь летних Олимпийских игр в Токио, как в Украине развернулись дискуссии. Как оценивать наше выступление? Неудача или успех?
Если смотреть на общее количество наград - 19 (1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых), то мы превзошли показатель Рио-2016. Пять лет назад было всего 11 медалей, а участников больше - 206 против нынешних 157.
Однако, по количеству золотых медалей эта Олимпиада неудачная. Менее двух золотых наград (как в Рио-2016) у нас еще никогда не было. Украина заняла в официальном медальном зачете самое низкое место в истории – 44-е. Мы никогда не опускались ниже третьего десятка. Конечно, это привело к критике и даже заявлениям о катастрофе. Нашим олимпийцам вспомнили все: нокаут Александра Хижняка, провал Ольги Харлан, выстрел в чужую мишень Сергея Кулиша.
С другой стороны картина вполне оптимистична. По общему количеству медалей мы шестнадцатые (скажем, выше наших соседей из Польши) и это возможно более объективный показатель состояния олимпийского спорта у нас в стране. Кроме этого, нужно вспомнить, что сразу 23 украинца заняли в финалах 4-6 места. А это красноречивый показатель класса. 19 медалей мы брали и в Лондоне-2012, но тогда и войны не было, и крымские тренировочные центры еще были нашими.
Если разложить медали на виды спорта, то картина получается следующая: борьба - 4 (1,1,2), плавание - 2 (0,1,1), гребля на байдарках и каноэ - 2 (0,1,1), каратэ - 2 (0,1,1), бокс - 1 (0,1,0), велоспорт - 1 (0,1,0), синхронное плавание - 2 (0,0,2), дзюдо - 1 (0, 0,1), фехтование - 1 (0,0,1), стрельба - 1 (0,0,1), теннис - 1 (0,0,1), легкая атлетика - 1 (0,0,1).
Сравнивая сегодня наши ожидания, планы федераций и результаты в Токио, можно подытожить, что даже лучше нежели ожидалось выступили наши борцы (10 участников - 4 медали), гребцы (10 участников - 2 медали), велосипедисты на треке (2 участника - 1 медаль) и теннисисты (4 участника - 1 медаль).
На своем уровне остались синхронистки (9 участников - 2 медали), пловцы (8 участников - 2 медали), каратисты (3 участника - 2 медали), стрелки (6 участников - 1 медаль), прыгуны в воду (6 участников - два 6-х места), художественные гимнастки (7 участников - двое в топ-10).
Неудачным следует считать выступление наших боксеров (5 участников - 1 медаль), тяжелоатлетов (2 участника - одно 5 место), спортивных гимнастов (5 участников - всего два финала), дзюдоистов (7 участников - 1 медаль), легкоатлетов (43 участника - 1 медаль), фехтовальщиков (6 участников - 1 медаль).
Наиболее эффективными стали наши синхронистки - 100% участников возвращаются из Токио-2020 с медалями. Также успешным по этому показателю следует считать выступление в Токио украинских каратистов (3 участника - 2 медали), велосипедистов на треке (2 участника - 1 медаль) и теннисистов (4 участника - 1 медаль).
«Золото» Беленюк, волевая «бронза» Свитолиной, медали Лузан
Если говорить о персональной эффективности, то здесь вне конкуренции пловец Михаил Романчук (две дистанции - «серебро» и «бронза»), каноистка Людмила Лузан (две дистанции - «серебро» и «бронза»), наши синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук (два вида программы - две «бронзы»). Отметим, что первые исторические медали на Олимпиадах завоевали украинские каратисты (Терлюга и Горуна), синхронистки и теннисисты (Свитолина).
Если выбирать украинских героев в Токио, то в эту категорию можно смело записывать нашего чемпиона - борца Жана Беленюк (выиграл «золото», выступая с травмой) и теннисистку Элину Свитолину (14 часов на корте и три волевые победы).
Подтвердили статус олимпийских надежд легкоатлет Михаил Кохан (метание молота), гимнаст Илья Ковтун, прыгун в воду Алексей Середа, пловец Владислав Бухов, тяжелоатлетка Камила Конотоп. Через три года в Париже мы ждем от них медалей, а от некоторых даже «золота».
Крах «золотых» надежд Хижняка, Романчука, Магучих и Белодед
Главными неудачниками Токио-2020 для нас стали боксер Александр Хижняк, пловец Михаил Романчук, легкоатлетка Ярослава Магучих, дзюдоистка Дарья Белодед и фехтовальщица Ольга Харлан. От всех ждали «золота» и все проиграли из-за собственных ошибок. Поражение Хижняка в финале была особенно досадным, а Романчук и Магучих возможно где-то слишком поверили в себя и недооценили соперников.
В список разочарований также следует занести легкоатлетов Андрея Проценко и Марину Бех-Романчук (пять заступов в финале - это слишком), стрелков Павла Корыстылева и Сергея Кулиша, тяжелоатлетку Ирину Деху, теннисистку Даяну Ястремскую.
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