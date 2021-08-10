Украина привезла с Олимпиады 19 медалей, но лишь одно «золото»

Только погас огонь летних Олимпийских игр в Токио, как в Украине развернулись дискуссии. Как оценивать наше выступление? Неудача или успех?

Если смотреть на общее количество наград - 19 (1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых), то мы превзошли показатель Рио-2016. Пять лет назад было всего 11 медалей, а участников больше - 206 против нынешних 157.

Однако, по количеству золотых медалей эта Олимпиада неудачная. Менее двух золотых наград (как в Рио-2016) у нас еще никогда не было. Украина заняла в официальном медальном зачете самое низкое место в истории – 44-е. Мы никогда не опускались ниже третьего десятка. Конечно, это привело к критике и даже заявлениям о катастрофе. Нашим олимпийцам вспомнили все: нокаут Александра Хижняка, провал Ольги Харлан, выстрел в чужую мишень Сергея Кулиша.

С другой стороны картина вполне оптимистична. По общему количеству медалей мы шестнадцатые (скажем, выше наших соседей из Польши) и это возможно более объективный показатель состояния олимпийского спорта у нас в стране. Кроме этого, нужно вспомнить, что сразу 23 украинца заняли в финалах 4-6 места. А это красноречивый показатель класса. 19 медалей мы брали и в Лондоне-2012, но тогда и войны не было, и крымские тренировочные центры еще были нашими.