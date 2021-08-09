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Верховный суд Беларуси по иску власти ликвидировал Беларусский ПЕН-центр, возглавляемый нобелевской лауреаткой Светланой Алексиевич.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на  Telegram ПЕН-центр.

«По итогам второго судебного заседания по делу организации" Белорусский ПЕН-центр «ликвидирован».

В Центре назвали это свидетельством существования политического заказа сверху для «очищения» гражданского сектора.

Справка: ПЕН-центр (часть ПЕН-клуба; Poets, Playwrights, Essayists and Novelists) - это международная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков.

Клуб создан с целью содействия дружбе и интеллектуальному сотрудничеству писателей всего мира; акцентирует внимание на роли литературы в развитии взаимопонимания и мировой культуры; борется за свободу слова; действует как мощная сила в защите прав писателей, которых сажают в тюрьму, а порой и убивают за их взгляды.

Это одна из старейших организаций, которая борется за права человека, и одна из старейших международных писательских организаций.
ForUm

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