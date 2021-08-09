В посольстве Беларуси в Брюсселе 8 августа, накануне годовщины последних президентских выборов, вызвавших массовые протесты в стране, горели двери.

Об этом сообщает Белсат TV.

В Twitter телеканала опубликованы фотографии читателей, на которых видны обгоревшие двери, ступеньки и козырек здания.

Вось так цяпер выглядае ўваход у амбасаду Беларусі ў Брусэлі.



❗️Паведамляецца, што ўчора ўначы яна гарэла. На месцы былі пажарныя і паліцыя.



Крыніца: чытачы @belsat pic.twitter.com/ieAUtHddMI — Белсат TV (@Belsat_TV) August 9, 2021

«Вот так теперь выглядит вход в посольство Беларуси в Брюсселе. Сообщается, что вчера он горел. На месте были пожарные и полиция», - говорится в публикации.

В Беларуси 9 августа 2020 года начались массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти жестоко подавляют выступления, против оппозиции применяются репрессии.

1 сентября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о 450 задокументированных случаях пыток и издевательств над задержанными. К концу 2020 года правозащитный центр «Весна» собрал тысячу документированных свидетельств, связанных с пытками. В стране более 600 политзаключенных.

Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.