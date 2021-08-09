Не стоит путать чудо как мистический опыт жизни во Христе с волшебством, которым изобилуют сказки и фэнтези.

Фото: Великомученик и целитель Пантелеимон. Мозаика. Греция, монастырь Осиос Лукас. ХІ век

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Образ христианской святости, отображающий самоумаление и уничижение до смерти крестной Господа Иисуса Христа, не имеет ничего общего с гротескными персонажами современных романов в жанре фэнтези, которые часто спекулируют на греховных чувствах гордыни, тщеславия и властолюбия. К сожалению, для литературы этого жанра сегодня характерно нивелирование понятий добра и зла, да и вообще любых нравственных категорий. Современными авторами создаются «миры», в которых все этические нормы размыты, всё относительно. И это тем более печально, что в произведениях классиков «высокого фэнтези» – Льюиса, Толкиена – мы находим христианские мотивы, образы и символы, и что немаловажно – четкое представление о добре и зле. Сегодня в этом жанре продуцируются совершенно иные идеи и образы», — пояснил митрополит Антоний.

Он считает показательным то, что в Евангелии Господь никогда не совершает чудес ради собственного самоутверждения, оно не является односторонним механическим действием Бога по отношению к человеку.

«Но каждый раз Господь вопрошает человека о его вере и вере близких, перед тем как сотворить чудо, которое происходит как плод таинственного соединения Божественной силы и человеческой веры. Поэтому сказано в Евангелии, что Христос многих чудес не сотворил в тех местах, откуда Он был родом, так как люди, зная Его с детства, не могли увидеть в Нем Мессию. Потому и сказано: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их» (Мф. 13:57–58)», — сказал архиерей.

Владыка приводит пример удивительного целителя - святого великомученика Пантелеимона.

«Само призвание святого Пантелеимона было связано с чудесным знамением. Согласно житию, Пантолеон уверовал после того, как по молитве Иисусу Христу воскресил ребенка, умершего от укуса змеи. После этого великого чуда он принял крещение от пресвитера Ермолая и получил имя Пантелеимон. Став безвозмездным врачом, Пантелеимон лишил многих врачей доходов, и на него поступил донос императору Максимиану, которому не понравилось, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. Император призвал Пантелеимона и просил опровергнуть донос. Святой предложил императору призвать одного неизлечимого больного и устроить испытание. Согласно житию, языческие жрецы не смогли исцелить больного, а Пантелеимон силой молитвы даровал расслабленному исцеление. После этого многие уверовали во Христа», - рассказал архиерей.

Он отметил, что чудес по молитвам святого великомученика и целителя так много, что была даже составлена целая книга, в которую вошли их описания и свидетельства очевидцев в разные эпохи. «Помню, как в 2012 году главу целителя Пантелеимона привезли в Киев. Множество людей устремилось к этой великой святыне, и в светской прессе писали о чудесных исцелениях у мощей святого», — сказал управделами УПЦ.