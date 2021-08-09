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Средняя цена сжиженного газа  в сетях АЗС в период с 6 по 9 августа выросла до 17,22 грн/л (+8 коп./л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.

В частности, в сети ОККО продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,99 грн/л. На 7 коп./л выросла цена автогаза на АЗС AMIC (17,00 грн/л).

«Параллель», «Автотранс», UPG, Glusco, «Катрал», «Авантаж 7» и Marshal подняли цены на 20 коп./л.

Такие сети как SOCAR, «БРСМ-Нафта», BVS Chipo и Motto повысили цены в пределах 5-15 коп./л.

Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 9 августа выросла на 1,88 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 380 грн/т, до 29 010 грн/т.

 
ForUm

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