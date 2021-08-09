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В Риге (столица Латвии) при загадочных обстоятельства скончался российский расследователь Дмитрий Запольский, написавший книгу о прошлом президента РФ Владимира Путина.

Об этом на его странице в Facebook сообщила жена писателя Елизавета, передает УНИАН.

«С пустотой в сердце и, пока не понимая происходящего, обязана сообщить, что Дмитрий скончался сегодня днём в Риге, находясь в путешествии со своей семьей. Предположительно тромб, хотя точной информации пока нет. Смерть была внезапной и быстрой», - написала она.

Елизавета призналась, что даже не понимает сейчас, как быть с похоронами и транспортировкой тела.

«Лина (дочь) и я в шоке. Я ещё не знаю, что делать. Шаг за шагом осознаём реальность, хотя вытеснение пока выигрывает на этом поле боя», - поделилась эмоциями Елизавета.

Запольский - известный петербургский журналист, специализировавшийся на криминальной тематике.

В 2011 году Запольский создал инициативную группу по созданию независимого Общественного телевидения.

Через несколько месяцев, по словам журналиста, один из доверенных людей Путина сказал ему, что «никакого Общественного телевидения не будет» и предложил уехать из страны.

Вскоре Запольский эмигрировал и больше не возвращался в Россию.

В 2019 году вышла книга Запольского «Путинбург» о девяностых годах в Петербурге.

«Работая на телевидении в 90-е, Запольский стал свидетелем того, как шли к высотам власти Путин и другие нынешние правители России, как закладывали основы своих баснословных состояний близкие к Путину миллиардеры, как и за что Петербург получил прозвище «бандитского»«, - комментирует книгу Запольского журнал «НЭП»,
ForUm

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