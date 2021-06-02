Верховный суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Ройтбурд.

«Я успел забыть о том, что выиграл суд у Одесского облсовает, проиграл апелляцию и подал на кассацию. И вот – вишенка на торте», – написал он

Так, Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу художника и оставил в силе решение Приморского районного суда Одессы, который признал, что его уволили незаконно.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский областной совет расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

10 февраля Приморский районный суд Одессы признал незаконным это увольнение.

2 июня Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которое, в свою очередь, отменяло решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с Ройтбурдом.