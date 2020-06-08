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Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко допускает, что директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда уволили с должности по политическим или личным мотивам.

Такое мнение он высказал на странице в Facebook.

«Вчера по видеосвязи принял участие в акции поддержки директора Одесского художественного музея, художника Александра Ройтбурда. Учитывая игнорирование всех фактов, предполагаю, что решение ООС (Одесского областного совета, - ред.) об увольнении его с должности через апелляционный суд было политическим и связано с личными мотивами», - написал Ткаченко.

Министр гарантирует любую поддержку, «которую мы можем предоставить Александру в рамках полномочий министерства и закона».

«Со вторника, 9 июня, уже как министр культуры, свяжусь с облсоветом. Надеюсь, найдем решение в пользу культуры, а не политики», - резюмировал Ткаченко.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский областной совет расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

10 февраля Приморский районный суд Одессы признал незаконным это увольнение.

2 июня Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которое, в свою очередь, отменяло решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с Ройтбурдом.
ForUm

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