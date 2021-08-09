С 7 августа граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что для въезда граждан в Венгрию остаются требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение).

При этом исключением является въезд в Венгрию авиационным транспортом. Дополнительно требуется отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, полученный не позднее 72 часов на момент въезда, или украинский либо венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет).

Для транзитного проезда по стране представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, результаты тестов на вирус и т.д.).

«Что касается особенностей пребывания в Венгрии, следует помнить – венгерские компетентные органы в соответствии с действующим законодательством налагают административные штрафы на иностранцев, в т.ч. граждан Украины, которые превысили разрешенный срок пребывания в странах Шенгенской зоны до введения этими странами карантинных мер (штраф от 5 до 50 тыс. форинтов/15-150 долл. США). Если срок пребывания в странах Шенгенской зоны закончился после введения этими странами карантинных мер, во избежание штрафа, гражданам, которые пересекают венгерскую границу, необходимо документально доказать венгерским компетентным органам, что они находились в карантине, либо документы на продление срока разрешения были представлены в соответствующий орган и т.д. (должен быть документ официального органа). При этом каждый отдельный случай подлежит тщательной проверке и рассматривается в индивидуальном порядке», – сказано в сообщении.